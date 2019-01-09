داء غامض يُودي بالمواشي على الحدود المغربية مع الجزائر‎

ذكرت صحيفة ” الأحداث” المغربية ، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن داءً غريبًا أدَّى إلى نفوق عدد كبير من الأغنام في إقليم فكيك على الحدود مع الجارة الجزائر.

ونفقت العشرات من رؤوس الأغنام في وقت وجيز جدًا، خاصة في منطقة “إيش” على الشريط الحدودي.

وذكر أحد الفلاحين المتضررين للصحيفة، أن الداء يُصيب الشاة مباشرة بعد الوضع، مما يؤدي إلى نفوقها على الفور، ثم يُصاب المولود بحمّى شديدة بعد 3 أيام ويفارق الحياة.

وأُصيب مربّو المواشي في المنطقة بالهلع الشديد، لا سيما أن الأدوية المقدمة من طرف الأطباء البيطريين لم تُجدِ نفعًا، ولم تحد من انتشار الداء الفتاك من منطقة لأخرى.

ودعا مربّو الماشية في المنطقة، إلى تدخل الجهات المختصة والسلطات لتفعيل دور الأطباء البيطريين، بهدف تشخيص أسباب الوباء حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تبقى المورد الوحيد لساكنة المنطقة، وخوفًا من ظهور أوبئة أخرى.