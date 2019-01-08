قضية “رجل البئر” تطيح بأول مسؤول جزائري

أنهى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، مهام والي محافظة المسيلة شرقي الجزائر، حاج مقداد، بحسب بيان رئاسي مقتضب بثه التلفزيون الحكومي في نشرته المسائية.

واكتفى المصدر بالتأكيد على أن القرار الرئاسي تم وفقًا لنص الدستور، إذ يُخوّلُ لرئيس البلاد صلاحيات تعيين وإنهاء مهام ولاة الجمهورية، وهم مسؤولو الأجهزة التنفيذية في المحافظات.

وربط مراقبون قرار بوتفليقة بتفاعلات قضية رجل البئر عياش محجوبي، الذي قضى غرقًا ببئر ارتوازية في ضاحية “أم الشمل” ببلدية الحوامد في ولاية المسيلة، بعد مساعٍ لإنقاذه طيلة 9 أيام.

وواجه المسؤول المعزول، حاج مقداد، حملة انتقادات واسعة طالبت برحيله على خلفية اتهامه بـ”المماطلة” في تسخير إمكانيات الدولة لإسعاف الضحية عياش محجوبي، بينما رد الوالي المُقال في خرجات إعلامية وصفت بالمتأخرة، بأنه لم يدخر جهدًا في تحمل مسؤولياته.