سبب وفاة هواري منار وآخر ظهور له

توفي، مساء اليوم الإثنين، في الجزائر مغني الراي الشاب هواري منار، بشكل مفاجئ، وتتضارب روايات أسباب وفاته، فبينما تذكر مصادر أنه كان يجري عملية شفط دهون، ومات تحت تأثير التخدير، تقول رواية أخرى أنه مات بسكتة قلبية وهو يجري عملية تجميل.

وستبقى الروايات المتضاربة لسبب الوفاة سيدة الموقف، إلى أن تحسم الجهات الرسمية في الجزائر الأمر في بيان، حيث ما زالت وزارة الثقافة تلتزم الصمت حيال رحيل الفنان الشاب.

وفي آخر ظهور له نشر الشاب الراحل هواري منار، قبل ثلاثة أيام، صورة على حسابه بموقع “انستغرام” وهو يجلس مع صديق له في أحد المطاعم.

View this post on Instagram @sahraoui31 ❤️???? A post shared by Houari Manar (@houarimadani) on Jan 4, 2019 at 5:40am PST

ويوم الثلاثاء الماضي، نشط الشاب الراحل في صفحته على موقع “فيسبوك” مهنئًا بحلول العام الجديد، مرفقًا التهنئة بمقطع فيديو من إحدى حفلاته لإحياء رأس السنة.

happy new year happy new year Posted by ‎هواري منار‎ on Tuesday, January 1, 2019

ولد هواري منار وترعرع في مدينة مارسيليا الفرنسية، التي تقيم فيها جالية كبيرة من ذوي الأصول الجزائرية.

وعاد إلى بلده الجزائر قبل سنوات؛ حيث عمل في ملهى ليلي بمجمع المنار السياحي الشهير، على شاطئ مدينة وهران.

ومن اسم هذا المجمع أخذ لقبه ليشتهر هواري منار، الذي توفي عن 36 عامًا، بهذا الاسم المستمد من المجمع السياحي، لدى جمهوره.

ومن وهران الواقعة غرب العاصمة الجزائر، انطلق منار نحو الشهرة التي امتدت نحو عدة دول أوروبية، حيث إلى فرنسا، ليقيم حفلات صاخبة، يقبل عليها جمهور عريض من جاليات دول المغرب العربي.