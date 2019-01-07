ليبيا.. ضبط شحنة أسلحة تركية جديدة في ميناء مصراتة (صور)

ضبطت مصلحة جمارك ميناء مصراتة الليبي، اليوم الإثنين، شحنة أسلحة جديدة قادمة من تركيا إلى ليبيا، هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر.

وقالت المصلحة في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: إنّ “الشحنة التي تم ضبطها عبارة عن 556 صندوقًا موضوعة في حاوية على متن سفينة تركية قادمة من إسطنبول”.

وأضافت أنّ “الحاوية سعة 20 قدمًا محملة ببعض المواد المنزلية ولعب الأطفال للتمويه على الشحنة”، مشيرة إلى أنّ “الصناديق المضبوطة يحوي كل منها 36 مسدسًا”.

يذكر أنّ الجهات الأمنية والضبطية في ليبيا استطاعت، خلال الأيام الماضية، ضبط شحنة أسلحة بميناء الخمس مشحونة على سفينة قادمة من تركيا أيضًا، كما قامت دورية للجيش الليبي في منطقة الجغبوب جنوب طبرق بضبط عدة سيارات تحمل أسلحة تركية خفيفة ومتوسطة.