ليبيا.. ضابط التحقيق في شحنة الأسلحة التركية ينجو من محاولة اغتيال

نجا ضابط التحقيق في قضية شحنة الأسلحة التركية المهربة عبر ميناء مدينة “الخمس” الليبية، النقيب طارق زريقيط، من محاولة اغتيال، يوم الأحد.

ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية عن مسؤول أمني رفيع، قوله إن “النقيب زريقيط المكلف بالتحقيق في القضية من قبل جهاز مكافحة جمارك الخمس، نجا من محاولة اغتيال محققة.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن “4 مسلحين مجهولين اعترضوا طريق النقيب زريقيط بسيارتهم، وأشهروا أسلحتهم تجاهه، لكنه انحرف بسيارته مسرعًا إلى أقصى يمين الطريق، ودخل في أرض زراعية وتمكن من الإفلات، بعدما ترجل من سيارته واحتمى ببعض المارة الذين تجمعوا في المكان، قبل أن يحصل على دعم أمني ونقله إلى مكان آمن”.

وتابع أنه “من غير المستبعد تورط من يقفون خلف استيراد شحنة الأسلحة في محاولة الاغتيال، كون ضابط التحقيق النقيب طارق زريقيط، هو من باشر في التحقيقات بشأنها، والتواصل مع الجهات الضبطية والقضائية ذات العلاقة”.

وكانت السلطات الليبية ضبطت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شحنة أسلحة تركية تضم أكثر من 200 مسدس رشاش من نوع “بيريتا”، ومسدسات من عيار 9 ملم، وكميات كبيرة من الذخيرة، إضافة لبنادق الصيد.