بالفيديو.. ملكة جمال الجزائر تردّ على منتقديها‎

ردّت ملكة جمال الجزائر للعام 2019، خديجة بن حمو، على منتقديها، الذين هاجموا تتويجها باللقب.

وقالت بن حمو، في لقاء مع قناة “الجزائرية 1” الفضائية، إنها تتمنى “الهداية” لمن ينتقدونها، وإن “يبارك الله ويحفظ من يشجعها”.

وكان جزائريون انتقدوا بشدة اختيار بن حمو، التي نافست العديد من الحسناوات، إذ رأى البعض أنها لا تتمتع بالجمال المطلوب.

وأضافت بن حمو، المنحدرة من جنوب الجزائر، أن المعايير التي يتم على أساسها اختيار ملكة الجمال هي “أخلاق المتسابقة، وطيبة قلبها، واحترامها للمتسابقات، فضلًا عن المعايير الخارجية وهي أن تكون أنيقة، وشابة، وجميلة”.

وعن قرارها المشاركة في مسابقة ملكة جمال الجزائر، أوضحت بن حمو أن هذا القرار جاء بـ”الصدفة ومن غير تخطيط”.

وعن مشاريعها المستقبلية بعد الحصول على اللقب، أعلنت بن حمو أنها ستتوجه إلى المشاريع الخيرية، وأنها ستنضم إلى بعض الجمعيات المعنية بالعمل الخيري.

على صعيد آخر، أكدت بن حمو أنها لم تتوقع أن تحصل على لقب ملكة جمال الجزائر 2019، نظرًا لوجود العديد من المتسابقات الشابات، المنحدرات من مختلف مناطق الجزائر، واللواتي يتمتعن بالجمال والقدرة على المنافسة.

وعن تحضيراتها لتمثيل الجزائر في مسابقة ملكة جمال العالم، المزمع إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، أشارت بن حمو إلى ستستعد من كل النواحي، كالرياضة، والمشي، والرقص، معربة عن تمنياتها بأن تمثل بلادها “أحسن تمثيل”.