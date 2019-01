بالفيديو.. ملكة جمال الجزائر تردّ على منتقديها‎

View this post on Instagram

@eremnews . . أثار اختيار الشابة الجنوبية، #خديجة_بن_حمو، #ملكة_جمال_الجزائر هذا العام، جدلًا عارمًا على مواقع التواصل. ودار الجدل حول المعيار الذي تم بناء عليه اختيار بن حمو، التي نافست العديد من الحسناوات، إذ رأى البعض أنه لا يختلف اثنان على وضعها في ذيل الترتيب من ناحية جمال الوجه والقوام. وعجّت شبكات التواصل الاجتماعي بعاصفة من التعليقات التي استهجن أصحابها منح تاج الجمال إلى حمو، وتساءل مغرّدون عن كيفية فوز “فتاة قبيحة المنظر” بلقب يفترض أن يكون من نصيب إحدى الحسناوات. على النقيض، دافع عرّابو الجائزة وعدة مغردين عن الفائزة، وقالوا إنّ للجمال معايير لا تقتصر على الوجه البهي والجسد الممشوق، بل يمتدّ إلى عمق المتسابقة ومستوى ثقافتها وطبيعة مهاراتها وإنجازاتها. فيما ظهرت حمو بلقاء تلفزيوني، ردّت من خلاله على منتقديها والتعليقات السلبية التي هاجمت حصولها على اللقب، وأنها لا تستحق الفوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اكتفت بقولها :"ربي يهديهم". . . #ارم_نيوز #اخبار #الجزائر #missalgeria2019 #ملكة_جمال_الجزائر_2019 #فيديو #فيديوهات #العرب #ملكة_جمال #جمال #beauty #algeria #video #likeforlikes #لايك #uae