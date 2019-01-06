المؤتمر الليبي الجامع ينطلق في منتصف الشهر الجاري بتونس

قال رئيس اللجنة التحضيرية لـ”المؤتمر الليبي الجامع” ، محمد العباني، إنّ تونس ستحتضن، خلال الأسبوعين المقبلين، أولى جلسات المؤتمر الساعي إلى توحيد كل الليبيين والدفع بالفرقاء نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لإنهاء الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ 8 سنوات.

وأوضح محمد العباني في تصريح لـ “إرم نيوز” أنه سيتم، خلال منتصف شهر كانون الثاني/يناير الجاري، عقد اجتماع مصغّر في تونس يضم أهمّ القوى الفاعلة في المشهد الليبي سواء من السياسيين ، أو العسكريين ، أو المدنيين ، أو ممثلي القبائل ، أو ممثلي النظام السابق .

وقال عباني إن المؤتمر الليبي الليبي الجامع ” لن يستثني أحدا سواء من أنصار “فبراير” أو من أنصار القذّافي أو غيرهم من مختلف أبناء الشعب .”

وأفاد محمد عباني أنّ اجتماع تونس المصغّر سيتوج بإعلان وثيقة لتحديد آليات تنفيذ كل البنود التي سيتوصّل إليها المؤتمرون في الجلسات الليبية القادمة.

وقال العباني إنّ اللجنة التحضيرية للمؤتمر بصدد القيام بتحركات ولقاءات يومية داخل ليبيا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وللقيام بالاستعدادات اللازمة لإنجاح المؤتمر الليبي الجامع المرتقب.

وكشف أنّ المؤتمر الليبي الجامع سيرعى خلال الشهر المقبل مؤتمرا للقبائل الليبية ، سيخصص لتوحيد الرأي العام الليبي والاتفاق على مناقشة أولويات المرحلة الراهنة وكيفية الخروج من الأزمة .

واعتبر العباني أن أكثر من 90 بالمائة من الليبيين، يؤيّدون إجراء هذا المؤتمر الليبي الجامع، معربين عن أملهم في أن يحقق مصالحة ليبية شاملة بين جميع الأطراف .

وأشار إلى أنّ المؤتمر الليبي يحظى بدعم دولي وعربي واسع، مطالبا من كل الأطراف الدولية والإقليمية عدم التدخل المباشر في مجريات هذا المؤتمر، واكتفائهم بدور المراقب دون القيام بأي ضغوطات على الفرقاء.

وأعتبر العباني أنّ احد أهم أسباب استفحال الأزمة الليبية هو التدخل الدولي السافر في الشأن الداخلي الليبي.

و كان مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي،قد أكد دعمه للمؤتمر الوطني العام الجامع الليبي المرتقب.

وعبر الجمالي في تصريحات صحفية أدلى بها من تونس، عن أمله بأن “يفضي إلى حلول وآليات للمصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية”.