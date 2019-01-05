عطلة في ليبيا بسبب الأمطار والثلوج الكثيفة

شهدت عدة مناطق شمال ليبيا تساقطًا كثيفًا للثلوج وأمطارًا غزيرة السبت، إثر تأثرها بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من شمال شرق أوروبا عبر غرب تركيا نحو الشواطئ الليبية.

وكان التأثير الأبرز للمنخفض في مناطق الجبل الأخضر التي شهدت ثلوجًا كثيفة، إذ شهدت بعض المناطق التي لا يزيد ارتفاعها عن 500 متر عن سطح البحر تساقطًا للثلوج على نحو نادر.

وتفيد آخر قراءات الخرائط الجوية بحسب مختصين، بتكرار المشهد عينه بعد يومين، إذ من المتوقع ان تقع المناطق ذاتها تحت تأثر امتداد منخفض من أصل قطبي مساء الإثنين.

وأعلنت عدة بلديات في ليبيا يوم الأحد يوم عطلة رسمية بسبب تساقط الأمطار الغزير وهطول الثلوج وتدني درجات الحرارة.

وشهدت مناطق الجبل الأخضر تساقطًا كثيفًا للثلوج، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق، في حين أدى تساقط الأمطار الغزيرة في بلدية سلوق إلى نزوح عائلات جراء دخول المياه إلى منازلهم.

وأعلن المجلس البلدي سلوق كمنطقة منكوبة نتيجة انهيار البنية التحتية ودخول مياه الأمطار إلى منازل المواطنين.

وأعلنت بلديات شحات والمرج والقبة وسلوق وأجدابيا وصبراته وأبوسليم في العاصمة طرابلس، أن يوم الأحد يوم عطلة، بينما أعلن مراقبو التعليم في مصراته وسوق الجمعة في العاصمة طرابلس تعطيل المدارس بسبب الأوضاع الجوية.