بالصور.. ملكة جمال “غير عادية” تثير الجدل في الجزائر

أثار اختيار الشابة الجنوبية، خديجة بن حمو، ملكة جمال الجزائر هذا العام، جدلا عارما على مواصع التواصل.

ودار الجدل حول المعيار الذي تم بناء عليه اختيار بن حمو، التي نافست العديد من الحسناوات، إذ رأى البعض أنه لا يختلف اثنان على وضعها في ذيل الترتيب من ناحية جمال الوجه والقوام.

وعجّت شبكات التواصل الاجتماعي بعاصفة من التعليقات التي استهجن أصحابها منح تاج الجمال إلى حمو، وتساءل مغرّدون عن كيفية فوز “فتاة قبيحة المنظر” بلقب يفترض أن يكون من نصيب إحدى الحسناوات.

على النقيض، دافع عرّابو الجائزة وعدة مغردين عن الفائزة، وقالوا إنّ للجمال معايير لا تقتصر على الوجه البهي والجسد الممشوق، بل يمتدّ إلى عمق المتسابقة ومستوى ثقافتها وطبيعة مهاراتها وإنجازاتها.