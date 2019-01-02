هجوم بقذائف “آر بي جي” على بلدية سرت الليبية (صور)

هاجم مسلحون ، اليوم الأربعاء، مقر المجلس البلدي بمدينة سرت الليبية، بقذائف آر.بي.جي”، وفق ما أكّدت بلدية سرت.

وقالت بلدية سرت: إن مقرها تعرّض، اليوم الأربعاء، لإطلاق قذائف ار بي جي، مشيرة إلى أنّ الهجوم خلّف أضرارًا مادية بسيطة، ونشرت البلدية صورًا تُظهر تضرر أجزاء بسيطة من المبنى جراء الهجوم.

وأعلنت مديرية أمن سرت، في وقت سابق، عن عودة مركز شرطة المدينة للعمل بعد صيانته، في إطار جهود أجهزة الأمن في ظل نقص الدعم والإمكانات لتفعيل الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية.

واحتفلت مدينة سرت، الشهر الماضي، بالذكرى الثانية لإعلان تحريرها من تنظيم داعش، لكنّ بعض عناصر التنظيم لا تزال تنشط في الأودية بالمدينة وما جاورها، كما أنهم يقيمون نقاط إيقاف مؤقتة بين الحين والآخر.

وكان تنظيم داعش المتشدد قد توعّد بالثأر من كل من ساهم في الحرب ضد من وصفهم بـ”المجاهدين” في مدينة سرت وما حولها، معتبرًا أن المعركة هناك ما زالت مستمرة.