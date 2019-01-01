بعد منحه الأمان.. ميليشيا “البقرة” تغتال ضابطًا في ليبيا

اغتالت ميليشيا مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الثلاثاء، ضباطًا برتبة ملازم أول بعد عودته لمنزله، وحصوله على تعهدات من بعض قادة الميليشيات بعدم التعرض له.

وعاد الملازم أول ناصر المحياط الذي يعمل آمرًا للكتيبة 103 غربي ليبيا، إلى منزله بعد سنوات من التهجير.

وبحسب مصدر مقرب من عائلته، تمت عملية مداهمة منزله فجر اليوم، من قبل عناصر تابعة لميليشيا “البقرة”.

وتتمركز الكتيبة 103 التابعة للجيش الليبي في منطقة “بئر الغنم” جنوب غرب طرابلس، وسبق لها أن شاركت في عدة عمليات عسكرية تحت قيادة غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية.