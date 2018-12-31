وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يوعز بالتنسيق الأمني مع المنطقة الشرقية

أوعز وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين للمرة الأولى، إلى رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات العامة ومديريات الأمن، بالتواصل رسميًا مع نظرائهم في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده باشاغا مع لجنة توحيد الجهود الأمنية بين كافة مكونات الوزارة صباح اليوم، بمقر الوزارة في طرابلس، بهدف “إنجاح ما تم الاتفاق عليه في مبادرة توحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي”.

وكان مدير أمن طرابلس، العميد سالم قريمده، قد اجتمع يوم السبت الماضي، مع مدير أمن بنغازي، العميد عادل العرفي، لمناقشة توحيد الجهود الأمنية بين الطرفين.

واتفق الطرفان على أنّ يتولّى مدير أمن طرابلس العميد قريمده، رئاسة لجنة توحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن على مستوى ليبيا كلها.

ووفقًا لتسريبات، فإنّ المبادرة نصت على أنّ “من واجبات الأجهزة الأمنية حفظ النظام العام بما يمكّن مؤسسات الدولة من أداء مهامها وتطبيق التشريعات النافذة، ووضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات”.

ويعتبر الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي، هو الأول الذي يعقد بين مديري أمن المدينتين، منذ سنوات.

ويرى مراقبون أنّ مبادرة توحيد الجهود الأمنية، إضافة نوعية لجهود توحيد المؤسسات الليبية، خاصة بعدما قطعت اجتماعات توحيد الجيش الليبي التي تعقد في القاهرة، شوطًا مهمًا على هذا الصعيد.