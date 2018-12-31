بائع “يحرج” وزير الداخلية التونسي و يطالبه بالاعتذار رسميًا

كذّب المواطن التونسي حسين العسيلي، الذي يعمل في بيع الفواكه الجافة، وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، وطالبه بتقديم اعتذار رسمي له؛ وذلك في موقف أحرج الوزير التونسي الذي تواجه قواته الأمنية احتجاجات متجددة في مناطق متفرقة من البلاد.

واعتبر حسين العسيلي، أن وزير الداخلية ظلمه وقام بتشويه سمعته وألحق به ضررًا معنويًا، يستوجب تقديم الاعتذار، عندما أمر بتوقيفه الأسبوع الماضي، واتهمه بتوزيع الأموال وبطاقات شحن الهواتف الجوالة على المحتجين في محافظة القصرين.

وقال العسيلي في تصريح إذاعي، إن عناصر من الأمن التونسي قاموا بتوقيفه، الأسبوع الماضي، عندما كان بصدد العودة إلى منزله، وكان وقتها على متن سيارة برفقة عدد من أصدقائه .

وأشار إلى أنه كان يحمل حصيلة يوم من العمل، إضافة إلى عدد من بطاقات شحن الهواتف، مضيفًا أن عناصر الأمن قاموا بتوقيفه ثم تم تقديمه إلى المحكمة، قبل إطلاق سراحه .

يُذكر أن وزير الداخلية، هشام الفوراتي، صرّح مؤخرًا أن قوات الأمن أوقفت سيارة يقوم سائقها بتوزيع الأموال وبطاقات شحن الهواتف، على المحتجين في محافظة القصرين.

وشدّد الوزير على أن الوزارة ستواصل بحثها لكشف المتورطين في توزيع الأموال وتأجيج الاحتجاجات .

يذكر أن محافظة القصرين في تونس تشهد احتجاجات متواصلة؛ على خلفية إقدام مصور صحفي على حرق جسده؛ بسبب سوء ظروفه الاجتماعية .