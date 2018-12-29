ليبيا.. اندلاع معارك جديدة في أقصى الجنوب قرب الحدود التشادية‎

قال مصدر عسكري بالجنوب الليبي اليوم السبت، إن قوة من حرس الحدود الليبي اشتبكت مع مجموعة مسلحة دخلت الحدود من دولة تشاد، وأن قوة الجيش استطاعت إلحاق خسائر كبيرة بالمتسللين للحدود الليبية.

المصدر الذي تحدث لـ”إرم نيوز”، أكد بأن الاشتباكات وقعت مساء اليوم السبت بين قوة “حماية حوض مرزق” الليبية مع بعض الجماعات المتسللة من الحدود التشادية.

وكشف المصدر، عن مقتل أحد منتسبي القوة الليبية وهو الجندي “أبوبكر شهاء التباوي”، مشيرًا إلى أن “القوة الأمنية تمكنت من قتل 13 عنصرًا من المهاجمين وأسر 6 آخرين واستولت قوة الحدود الليبية على 9 سيارات مسلحة”.

يذكر أن الجنوب الليبي يشهد حالة من التوتر والانفلات الأمني منذ عدة سنوات، نظرًا لطبيعته الجغرافية الصحراوية واتساع هذه الرقعة وعدم وجود إمكانيات عسكرية وأمنية لتغطية هذه المساحة التي استغلتها جماعات التهريب والإرهاب.