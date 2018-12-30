بعد فشله في تهريب مليون يورو.. مسلح يحطم زجاج سيارة لشرطة بنغازي (فيديو)

أقدم مسلح على تحطيم زجاج سيارة للشرطة في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية، بعد ضبطه محاولًا تهريب مبلغ مليون يورو إلى خارج البلاد.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر المسلح خارجًا من مبنى المطار بعد استرجاعه بقوة السلاح الأموال المضبوطة، ثم يقدم على تحطيم زجاج السيارة بعقب بندقية كان يحملها قبل أن يستقل سيارة كانت في انتظاره ويغادر المطار.

بدوره أكد مصدر أمني لـ”إرم نيوز” حدوث الواقعة، مشيرًا إلى أنه “بوشر بملاحقة الجاني من قبل الأجهزة الأمنية وسيتم ضبطه في غضون 48 ساعة”.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد، من إصدار القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تعليماته إلى قوات الجيش الوطني الليبي بضرورة دعم تنفيذ الخطة الأمنية في مدينة بنغازي، وطالب بإطلاعه على مستجداتها.

وأعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، يوم الـ20 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري “حالة الطوارئ القصوى” في مدينة بنغازي ولمدة ثلاثة أشهر، وتنفيذ خطة أمنية جديدة، بعد ارتفاع معدلات الجرائم وحوادث السطو المسلح خلال الأيام الأخيرة.