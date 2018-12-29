الأول بين مديري أمن المدينتين.. بنغازي تحتضن اجتماعًا لتوحيد الجهود الأمنية بليبيا

عقد، اليوم السبت، في فندق تبيستي بمدينة بنغازي، أول اجتماع أمني بين مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي ومدير أمن طرابلس العميد سالم قريمده؛ لمناقشة توحيد الجهود الأمنية.

ونقلت فضائية “ليبيا”، عن مدير مكتب الإعلام الأمني، في وزارة داخلية الحكومة المؤقتة، الرائد طارق الخراز، أن “وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، طرحا مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل البلاد”.

وأشار الخراز، إلى أن “مدير أمن طرابلس العميد قريمده، سيتولى رئاسة لجنة توحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن على مستوى ليبيا كلها”.

ويعتبر لقاء اليوم، هو الأول الذي يعقد بين مديري أمن المدينتين، منذ سنوات.

وتعد مبادرة، اليوم، إضافة نوعية لجهود توحيد المؤسسات الليبية، خصوصًا بعدما قطعت اجتماعات توحيد الجيش الليبي التي تعقد في القاهرة، شوطًا مهمًا على هذا الصعيد.