بسبب الاستفراد بالقرارات.. خلاف بين السراج ونائبه

فجّر تعيين وزير جديد للصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية خلافًا داخل المجلس الرئاسي، بين رئيس المجلس فايز السراج ونائبه أحمد معتيق.

وكشف معتيق، في كتاب وجهه إلى السراج وسُرب اليوم، عن اعتراضه على تعيين وزير جديد للصحة ومطالبته بإيقاف القرار لمخالفته بنود الاتفاق السياسي، كما قال، وذلك لعدم عرضه على المجلس للمصادقة عليه.

ونص الاتفاق السياسي، الموقع يوم 17 كانون الأول / ديسمبر 2015، على أن يقوم رئيس المجلس ونوابه باختيار الوزراء بالأغلبية، كما يقوم رئيس المجلس ونوابه بإعفاء أي وزير وذلك بالإجماع.

وكلف رئيس المجلس الرئاسي احميد محمد بن عمر بمهام وزير الصحة بدلًا من الوزير السابق عمر بشير الطاهر، في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة أن أغلب قرارات المجلس الرئاسي بعد بيان معتيق بخصوص وزارة الصحة معرضة للطعن أمام القضاء؛ لمخالفتها الاتفاق السياسي.

وبيّن اوحيدة، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن جميع أعضاء الرئاسي “سيكونون متهمين بعد انقضاء فترة المجلس، خاصة وأن القرارات الصادرة منه والموقعة باسم المجلس الرئاسي لم تكن تمثل روح التوافق الذي شُكل من خلالها المجلس الرئاسي”.