ليبيا.. رجل بنغازي “القوي” يتولى مهمة إعادة الأمن إلى درنة

أكد مصدر عسكري في ليبيا، أن وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة كلفت مدير أمن بنغازي السابق العقيد صلاح الهويدي بمهمة إعادة الأمن إلى مدينة درنة، بعد طرد المتشددين.

وقال عبدالكريم صبرة المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار لـ”إرم نيوز”، إن “هويدي وصل بالفعل إلى درنة بعد تكليفه من وزير داخلية الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، بتولي إدارة بحث جنائي المنطقة الشرقية”.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الدائرة ضد الخلايا النائمة فيما تبقى من مدينة درنة، أشار صبرة إلى أن مجموعة عمر المختار بقيادة العميد سالم ارحيل، فرضت حصارًا على المنطقة، وتمكنت من قتل 6 مسلحين يتبعون لتلك الخلايا، وسط توقعات بانتهاء العملية العسكرية، خلال أسبوع.

وأوضح بأن الغرفة الأمنية العليا فرضت حظرًا للتجول في المناطق المحيطة بمحاور القتال ضد الخلايا النائمة، وتلك المناطق هي: “شارع الفنار، شارع حشيشة، شارع الحبس، شارع البحر، منطقة الصحابة وشيحة الشرقية”.

وتزامن وصول هويدي مع فرز قوة من وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، قوامها 200 عربة بعتادها وعناصرها؛ للقيام بمهمة حماية وتأمين المدينة عبر نشرها في تمركزات محددة، بأوامر من وزير الداخلية وبالتنسيق مع غرفة العمليات الأمنية العليا وغرفة عمليات الكرامة الرئيسية في الجيش الليبي، والتي يقودها اللواء أحمد سالم.

وكان هويدي، الذي يوصف بأنه رجل أمن بنغازي القوي، اعتذر بعد قرار إقالته من منصبه كمدير لأمن بنغازي، عن الالتحاق بمديرية أمن قمينص وسلوق، التي عينه وزير الداخلية مديرًا لها، لكن تدخلات من قيادات عسكرية وأمنية حدت به للقبول بمنصب مدير البحث الجنائي في بنغازي، ومن ثم في المنطقة الشرقية.