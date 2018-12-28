مصادر: اجتماع مفاجئ بين فرقاء تونس على وقع الاحتجاجات

عجلت الاحتجاجات الشعبية في تونس، بعقد لقاء استثنائي يُنهي قطيعة دامت أشهر بين رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وزعيم اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وقالت مصادر رئاسية لـ”إرم نيوز”، إن “الرئيس السبسي هو من دعا الأطراف الثلاثة إلى الاجتماع العاجل في قصر قرطاج، يوم الجمعة، لبحث مستجدات الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد”.

وفيما تحفظت المصادر على تفاصيل الاجتماع النادر، سيكون الشاهد في مواجهة مباشرة مع السبسي.

وعمليًا، يعول على اللقاء الذي لم يكشف سابقًا عن موعده ولا عن جدول أعماله، لينهي حالة الاستقطاب الثنائي بين السبسي المدعوم من الاتحاد العام التونسي للشغل، والشاهد المسنود من حركة النهضة.

وسبق للسبسي أن احتج علنًا على ما وصفه بـ”انقلاب” رئيس الحكومة عليه، أثناء التعديل الوزاري الذي تم دون استشارته، وذلك في الوقت الذي رفع حزب “نداء تونس” غطاءه السياسي عن الشاهد ثم إعلانه أن الأخير صار يقود حكومة الإخوان بعد تقربه من “النهضة”.

وشنت أحزاب معارضة هجومًا على الشاهد وحركة النهضة، فيما شن الاتحاد التونسي للشغل حربًا ميدانية وإعلامية على الشاهد الذي لم يتردد بدوره في مهاجمة الاتحاد واتهامه بالتحريض على التظاهر.