الجيش الليبي يوضح تفاصيل الهجوم على اللواء العاشر‎ جنوب البلاد

كشف العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي مساء الخميس، تفاصيل اقتحام مسلحين مقرَّ اللواء العاشر‎ جنوب البلاد، في وقت سابق اليوم ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وقال المسماري:”هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها مقر للجيش لاقتحام مباشر”، مشيرًا إلى أن العمليات في السابق “كانت تقتصر على استهداف المقرات بانتحاريين”.

ووجَّه المسماري اللوم للمسؤولين العسكريين في المقر محذرًا من”عقوبات ستطال الجميع في حالة وجود أي تقصير، سواء في تأمين المعسكر أو تنفيذ المهام المكلفين بها”.

وأوضح المسماري أن القوة المهاجمة “تتبع لجماعات متطرفة كتنظيم القاعدة، وقوات الجضران، وبعض الجماعات الأخرى”.

وأشار إلى أن المهاجمين “تحركوا من عدة مواقع في سبها، وهاجموا في البداية بوابة تراغن، واقتحموا المعسكر بثلاث سيارات مصفَّحة، وذلك في حدود الساعة العاشرة صباحًا”.

وبيَّن المسماري أن “هناك اجتماعًا ضم عدة شخصيات متطرفة، من بينهم إبراهيم الجضران في فندق الجبل في سبها، تم خلاله تداول سبل الرد على عملية البرق 3 التي قادتها قوات رأس السهم وسط وغرب ليبيا“.

وأكد المسماري أن الجيش”فقد خلال العملية عسكريًا واحدً، هو المقدم خالد مسعود ارحومة، وأُصيب معاون الآمر العقيد جمعة الثابت وهو الآن بحالة جيدة، كما أن المقدم محمد عمر يعقوب تعرَّض لإصابات بليغة وهو تحت العلاج المركّز”.