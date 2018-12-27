بعد هجوم مسلحين تشاديين.. الجيش الليبي يستعيد السيطرة على “اللواء العاشر”

أعادت قوات الجيش في ليبيا السيطرة على معسكر اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش، بعد استهدافه من قبل مجموعات تابعة لقوات المعارضة التشادية.

ووفق مصادر عسكرية، في منطقة “تراغن” فإن الهجوم الذي تعرض له معسكر اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الليبي جنوب البلاد أسفر عن مقتل عدد من الجنود الليبيين، إضافة إلى اختطاف معاون آمر اللواء العقيد جمعة الثابت.

وتمكنت قوات الجيش الليبي، بعد مطاردتها للمسلحين التشاديين -وفق المصادر- من تخليص الثابت، لكنه كان مصابًا بجروح بليغة، نقل على إثرها للعلاج في أحد المستشفيات.

وأفاد مصدر خاص في منطقة “تراغن” بأن قوات الجيش فقدت خلال هجوم المسلحين التشاديين عسكريًا برتبة ضابط، فيما وصل عدد الجرحى إلى 11.

ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش وعددًا من المواطنين المتطوعين نجحوا في صد هجوم القوات التشادية، وأوقعوا بهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات التي استخدموها للقتال.

وكانت قوات تابعة للمعارضة التشادية شنت صباح اليوم الخميس، هجومًا على مقر اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في واحة تراغن جنوب البلاد، لكن قوات الجيش وعددًا من المتطوعين تصدوا للهجوم.