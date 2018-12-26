الخارجية الليبية تنفي وجود مغربية بين ضحايا هجوم طرابلس

نفت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، مساء يوم الأربعاء، وجود مواطنة مغربية من بين الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف، يوم الثلاثاء، مقرها في طرابلس مخلفًا عددًا من القتلى والمصابين.

وقال الناطق الرسمي والمسؤول الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، أحمد الأربد، في تصريح لوكالة “المغرب العربي” للأنباء الوكالة الرسمية بالمملكة، إن الأخبار التي يتم تداولها، والتي تفيد بوجود مواطنة مغربية من ضمن القتلى أو الجرحى، عارية عن الصحة، موضحًا أن جميع “الضحايا هم من المواطنين الليبيين”.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، هجومًا بسيارات مفخخة، استهدف مقر وزارة الخارجية، ونجم عنه سقوط 3 قتلى، وإصابة 21 جريحًا، وفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.