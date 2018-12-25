حبس صحفي جزائري سنة كاملة بتهمة التجمهر

المصدر: ا ف ب

أصدرت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، حكمًا بالسجن سنة مع النفاذ للصحفي عدلان ملاح، بتهمة “التجمهر”، بينما طالبت النيابة بالسجن ثلاث سنوات..

وأكد المحامي عبد الغني بادي -وهو واحد من ثلاثين محاميًا تطوعوا للدفاع عن الصحفي- أنّ “المحكمة حكمت أيضًا على المصور عبد العزيز عجال أربعة أشهر مع النفاذ، بتهمتَي التجمهر والتحريض على التجمهر”.

وأدين المتهمان أيضًا بدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار (750 يورو) بالنسبة لملاح مدير موقعي “ألجيري ديركت” ودزاير برس” الإخباريين، و50 ألف دينار (375 يورو) للمصور عجال.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت في 9 كانون الأول/ديسمبر، ملاح مع مجموعة من الأشخاص أثناء مشاركتهم أمام المسرح الوطني، في تظاهرة دعم للمغني رضا سيتي 16، الموقوف منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونفى ملاح التهم الموجّهة إليه، مؤكدًا أنّه كان أثناء توقيفه يؤدي عمله كصحفي.

وأكد بادي أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم لإعادة المحاكمة “خلال أقل من شهرين كما ينص عليه القانون، وفي انتظار ذلك سيبقى ملاح في الحبس”.

وعبر المحامي عن “الصدمة لإدانة مواطن جزائري في 2018 بالسجن، بتهم تجاوزتها الدول المتقدمة”؛ لأن “حق التظاهر مكفول دستوريًا”، حسب تعبيره.

وتمنع السلطات الجزائرية التظاهرات أو التجمعات في العاصمة منذ سقوط العديد من القتلى في إحدى التظاهرات عام 2001.