تداعيات قضية عياش محجوبي.. رشق وفد وزاري في الجزائر بالحجارة (فيديو)

رشق محتجون جزائريون مساء اليوم الثلاثاء وفدًا حكوميًا يزور منطقة أم الشمل، بمحافظة المسيلة، التي توفي فيها عياش محجوبي المعروف إعلاميًا بـ”رجل البئر” قبل أيام، في قضية شغلت الرأي العام في هذا البلد.

ومنع المجتجون الغاضبون، الوفد الحكومي المكون من عدة وزارات من زيارة الحفرة التي قضى فيها الضحية، إذ يحملون السلطات مسؤولية وفاته، بسبب التقصير في عملية الإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات رشق بالحجارة، للوفد الذي ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والموارد المائية والتضامن والأسرة والمدير العام للحماية (الدفاع) المدنية.

كما منع المحتجون، حسب قناة “النهار ” الجزائرية الخاصة، الوفد من الوصول إلى البئر التي علق فيها الضحية عياش محجوبي (31 عامًا)، حيث ضربوا طوقًا بشريًا حولها.

بينما أشار بيان لوزارة الداخلية الجزائرية إلى أن الوفد زار بيت الضحية وقدم التعازي لعائلته.

والأحد أعلنت قوات الحماية المدنية الجزائرية، وفاة محجوبي الذي ظل عالقًا في بئر على عمق 30 مترًا لستة أيام، ولاقى الحادث موجة تضامن في أنحاء البلاد.

وقبل 8 أيام، سقط محجوبي في بئر ارتوازية، وهي عبارة عن أنبوب معدني بقطر 40 سنتيمترًا، وعمق يفوق 30 مترًا في بلدية الحوامد بمحافظة المسيلة جنوب شرق العاصمة.

وتحولت قصة الشاب عياش محجوبي إلى قضية رأي عام، شغلت الجزائر وجلبت متضامنين من عدة محافظات، ومتطوعين بآليات للحفر، في حين قضى متضامنون لياليهم قرب البئر رغم البرد الشديد.

وغصت شبكات التواصل الاجتماعي بأخبار الشاب، لا سيما “فيسبوك”، الذي يعد الأكثر انتشارًا في الجزائر.