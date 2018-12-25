مغربية بين المصابين في الهجوم على وزارة الخارجية الليبية

قالت مصادر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية إن مواطنة مغربية أصيبت في حادث تفجير وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، صباح اليوم، حيث تعمل في كافتيريا الوزارة.

وبحسب موقع “اليوم 24” المغربي، نقلت المواطنة على الفور إلى مستشفى العاصمة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما شخصت حالتها بأنها تعرضت لإصابة على مستوى الكتف، وهو ما لا يشكل خطرًا على حياتها.

وكان عدد من المواقع المحلية قد تناقل خبر مقتل عاملة نظافة مغربية، في الهجوم الذي وقع، اليوم، على وزارة الخارجية الليبية، دون إعطاء أية معلومات محددة حولها.

ولا يزال عدد كبير من المغاربة متواجدين في ليبيا، رغم إغلاق المملكة سفارتها في العاصمة طرابلس بعد سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011، وتتولى سفارة المغرب في تونس متابعة شؤون مواطنيها المتواجدين بليبيا.

ونشرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، على صفحتها في “فيسبوك”، الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم، التي بلغت 21 جريحًا و3 وفيات.