وزير الداخلية الليبي معلقًا على هجوم الخارجية: طرابلس تعيش فوضى أمنية

قال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن العاصمة طرابلس تعيش فوضى، أدت إلى فشل الأجهزة الأمنية والعسكرية في منع وقوع الهجوم على وزارة الخارجية.

واضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في الوفاق محمد سيالة والناطق باسم الرئاسي الليبي محمد السلاك، إن تلك الأجهزة عجزت عن ردع الهجوم، مشيرًا إلى اعتبار خطة الترتيبات الأمنية غير منظمة، ولم يقم المكلفون بها بواجباتهم؛ وذلك لظروف عديدة، حسب قوله.

وكشف باشاغاعن استحداث إدارة جديدة بوزارة الخارجية، تعنى بإدارة الأجهزة الأمنية، وستكون مخولة بالقضايا الاقتصادية والأمنية، وكذلك بما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال وزير الخارجية محمد سيالة، في المؤتمر، إنه قطع زيارة صحبة رئيس المجلس الرئاسي لمدينة الزاوية، وعاد لطرابلس من أجل الوقوف على ما حدث في وزارة الخارجية والاطمئنان على الوثائق الخاصة بالوزارة؛ مؤكدًا أن الوثائق سليمة ولم تتعرض للتلف أو العبث.

أما الناطق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك، فأشار إلى أن وزارة الخارجية ستباشر، اعتبارًا من الغد، عملها بشكل طبيعي، من مقر جديد خصص للوزارة من قبل المجلس الرئاسي.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنين، هجومًا بسيارات مفخخة، استهدف مقر وزارة الخارجية، ونجم عنه سقوط 3 قتلى، وإصابة 21 جريحًا، وفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.