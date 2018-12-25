مصادر: مسؤولون بين ضحايا هجوم وزارة الخارجية الليبية

كشفت مصادر أمنية، أن الهجوم على مقر وزارة الخارجية الليبية، بشارع الشط في العاصمة طرابلس، أسفر عن سقوط عدد من المسؤولين، بين قتيل وجريح.

وقالت المصادر، إن “الهجوم نفذه 3 مسلحين، حاولوا الوصول إلى مكتب وزير الخارجية محمد سيالة”.

وأضافت أن “المهاجمين أطلقوا النار على الحراسات المكلفة بالوزارة؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأن من بين المصابين مدير الإدارة الآسيوية عبدالمنعم الشامس، وهو في حالة خطيرة الآن”.

وتابعت: “كما سقط عدة قتلى في الهجوم على وزارة الخارجية لحكومة الوفاق، منهم إبراهيم الشائبي مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية، إضافة إلى عدد من حراس الأمن بالوزارة.

وأكدت أن “من ضمن الضحايا أيضًا، المتحدث الرسمي باسم كتيبة ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي”.

من جانبها، ذكرت مصادر إعلامية محلية بالعاصمة الليبية طرابلس، أن فريقًا تابعًا لبعثة الأمم المتحدة كان متواجدًا في قاعدة “بوستة” البحرية، القريبة من مقر وزارة الخارجية، أثناء وقوع الهجوم.

وبينت المصادر أن الفريق تواجد في طرابلس؛ للمشاركة في احتفالية تتعلق بقوة العمليات الخاصة، لكن تم إلغاء الاحتفالية بعد الهجوم.

وأشارت المصادر إلى أنه “جرى إخلاء مقرات: ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط ومقر التضامن الاجتماعي؛ تحسبًا لهجمات قد تستهدف هذه المقرات”.