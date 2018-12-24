نجل أردوغان في زيارة خاصة لرئيس الحكومة المغربية

أفادت تقارير إخبارية، أن نسيم الدين بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، حلَّ الأحد، ضيفًا على سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية.

وبحسب تقرير لموقع “برلمان كوم” المغربي، فقد “استقبل العثماني -الذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخواني- نجل أردوغان في مقر إقامته الرسمي بحي السويسي في العاصمة الرباط”.

وقال المصدر: “إن نجل أردوغان البالغ من العمر 37 عامًا، وصل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء السبت، حيث كان في استقباله السفير التركي لدى المغرب”.

وبحسب المصدر “لم يحضر أي مسؤول مغربي الاستقبال؛ ما يدل على أن الزيارة ليست رسمية، وإنما تخص العلاقات بين حزبي العدالة والتنمية التركي والمغربي”.