أزمات العالم العربي تتصدر محادثات وزيري خارجية الجزائر والأردن

بحث وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، يوم الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عددًا من الأزمات في العالم العربي.

وقال مساهل في تغريدة له على “تويتر” إنه أجرى لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحثا فيه “الأوضاع في العالم العربي، خاصة القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق”.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا “سبل تعزيز العمل العربي والمشترك، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها”.

ووصل الصفدي، ليل السبت الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين.

وعقب استقباله في مطار الجزائر الدولي من قبل نظيره عبدالقادر مساهل، أفاد الصفدي بضرورة إعطاء انطلاقة جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن الزيارة تندرج “في إطار البحث عن السبل الكفيلة بالمضي قدمًا بالعلاقات الثنائية إلى آفاق واعدة خدمة لمصلحة البلدين”.

وأبدى “رغبة بلاده في أن تسير في علاقاتها مع الجزائر إلى الأمام”، منوهًا بـ”الدور الرئيس الذي تقوم به الجزائر في العمل العربي المشترك”.

وفي وقت لاحق، استقبل رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، الصفدي، وفق بيان رسمي جزائري.