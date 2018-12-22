اعتقال مغربي دعا إلى “نحر” العثماني بدل السائحتين الغربيتين

ألقت الشرطة المغربية القبض مساء يوم السبت، على شاب بمدينة الحسيمة شمال البلاد، بعد نشره لتدوينة دعا من خلالها إلى نحر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية.

وتأتي هذه التدوينة في سياق التفاعل مع مقتل السائحتين الغربيتين ضواحي مدينة مراكش.

وتم وضع المتهم تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام العدالة. وفق ما أكدته مواقع محلية.

وكانت السلطات المغربية قد أوقفت الجمعة، شاباً عشرينياً، بعدما أشاد في تدوينة له على “الفيسبوك” بمقتل السائحتين بطريقة بشعة.

ومنذ الإعلان عن اكتشاف جثتي سائحتين غربيتين مذبوحتين بمنطقة “إمليل” ضواحي مدينة مراكش عمت موجة من السخط والغضب، مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي آخر تطورات هذه القضية أعلن بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الخميس، أنه “تم توقيف المشتبه فيهم بمدينة مراكش، ويجري حاليًّا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية، فضلًا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لارتكاب الجريمة”.

كما تمكن المكتب ذاته يومي 20 و21 ديسمبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية.