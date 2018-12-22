وقفات في المغرب ترحّمًا على السائحتين الغربيتين وتنديدًا بمقتلهما‎

شارك عشرات الحقوقيين في المغرب، السبت، في وقفتين تضامنيتين بالعاصمة الرباط، ترحّمًا على السائحتيْن الأجنبيتين اللتين لقيتا حتفهما قبل أيام.

وأعلنت الرباط، الإثنين الماضي، العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين “تحملان آثار عنف”، إحداهما نرويجية والأخرى دنماركية، قرب جبل توبقال (أعلى قمة بالبلاد)، بإقليم الحوز.

وشارك عشرات في الوقفة التي انتظمت أمام سفارة الدنمارك، وسط تنديد ورفض للجريمة، فيما شارك آخرون في وقفة ثانية، أمام سفارة النرويج.

ورفع المشاركون صورتي الضحيتين، ولافتات تدين الجريمة.

ومن المنتظر تنظيم وقفة ثالثة بالرباط، في وقت لاحق، من طرف هيئة المحامين، وعدد من الجمعيات غير الحكومية.

وشهدت عدد من المدن، أمس الجمعة، وقفات للتنديد بمقتل السائحتين، مثل مراكش وورزازات، حيث تم إشعال الشموع، وحمل باقات الورود.

وارتفع عدد الموقوفين المشتبه بتورطهم في جريمة القتل إلى 9 أشخاص، وفق بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمخابرات المغربية، صدر الجمعة.

فيما قالت النيابة العامة بالمملكة، الخميس، إن المشتبه بهم صوروا مقطع فيديو، الأسبوع الماضي، قبل ارتكاب الجريمة، بايعوا فيه تنظيم داعش.

واعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تصريحات على هامش اجتماع حكومي سابق، أن هذا “النوع من الأعمال الإجرامية طعنة في ظهر المغرب والمغاربة”.

ولفت إلى أن “هذا الحادث الأليم لقي إدانة واسعة من جميع شرائح الشعب، لكونه عملًا مرفوضًا لا ينسجم مع قيم وتقاليد المغاربة”.