علي القطراني للمجلس الرئاسي الليبي: لماذا الصمت على تصرفات تركيا “المشبوهة”؟

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية “المقاطع” علي القطراني، عن استغرابه من صمت أعضاء المجلس على ما وصفها بـ”تصرفات تركيا المشبوهة” في ليبيا.

وأوضح القطراني في بيان له أن “أعضاء الرئاسي لم يدينوا سابقًا حادثة الباخرة التركية الأولى التي ضبطتها اليونان وعلى متنها مواد لصنع المتفجرات، والباخرة الثانية التي ضبطتها السلطات في ميناء الخمس منذ أيام قليلة واشتملت على ملايين الإطلاقات والذخائر والمسدسات”.

وهاجم القطراني في الوقت ذاته أعضاء المجلس الرئاسي ممن أدانوا عملية تحرير الجيش الوطني لقلعة “السدادة” من المليشيات والمتحالفين معها من عناصر “سرايا الدفاع عن بنغازي” و”مجالس الشورى”.

وأكد أن بيان المجلس الرئاسي بشأن عملية قلعة السدادة، “صدر دون توافق بينهم ولا يمثل موقف المجلس الرئاسي”.

ووصف القطراني البيان بأنه “معادي لمصالح الشعب الليبي ويخالف قرارات مجلس الأمن التي صنّفت هذه الكيانات بالمجوعات الإرهابية”.

ودعا القطراني في ختام بيانه قوات الجيش إلى “استكمال واجبها الوطني والقانوني في مكافحة الإرهاب على كامل الأرض الليبية والمحافظة على سيادة الدولة وثروات الشعب الليبي”.

يذكر أن صفحة المكتب الإعلامي لمجلس رئاسي حكومة الوفاق نشر بيانًا نسب للمجلس يدين فيه العمليات العسكرية التي حدثت في مناطق الغرب الليبي ضد بعض التنظيمات المسلحة التي سبق لها أن هاجمت الموانئ النفطية، ولم تشر الصفحة إلى الموقعين على البيان.