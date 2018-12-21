الشاهد: لن أترشح لانتخابات الرئاسة وعلاقتي بالسبسي “ليست متوترة”

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الجمعة، أنه لا يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد الشاهد في حوار تلفزيوني بث على قناة تونسية خاصة، على أن الترشح للانتخابات الرئاسية “ليس من أولوياته ولا يغريه”.

وبخصوص حقيقة وجود نوايا لديه لترؤس مشروع سياسي جديد، اكتفى الشاهد بالتأكيد على “ضرورة إطلاق ديناميكية سياسية جديدة في تونس” دون أن يفصح عن مدى قربه من الحزب السياسي الذي من المرتقب الإعلان عنه قريبًا.

وتعمل كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان التونسي، على تأسيس حزب جديد ينتظر أن يتزعمه يوسف الشاهد.

ودعا يوسف الشاهد من وصفهم بـ”الديمقراطيين” إلى “الانخراط في المشروع السياسي الجديد والمساهمة في بنائه لتجديد الحلم للتونسيين”.

وبشأن علاقته مع رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، شدد الشاهد على أن العلاقة بينهما “غير متوترة وأنه يتعامل معه وفق ما تضبطه الأحكام الدستورية”.

وأضاف: “علاقتي ليست متوترة مع السبسي والتوتر حاصل مع أطراف أخرى”.

وبخصوص الخلاف بينه وبين المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، أكد رئيس الحكومة التونسية أن “سبب الخلاف بينه وبين حافظ قائد السبسي هو أنه لاحظ أن الأخير يريد أن يتحكم في البلاد كونها ملك خاص له”.

وأكد أنه “تصدى لهذه المحاولات وسيواصل تصديه لذلك” وفق قوله.

واعتبر الشاهد أن “القيادة الحالية لنداء تونس لا تمثل الحزب الذي تأسس وفق قواعد ومبادئ سياسية معينة”.

وفي سياق متصل، نفى يوسف الشاهد وجود “تقارب سياسي بينه وبين حركة النهضة”، مشددًا على كونه “لا ينتمي إليها وانما ينتمي للعائلة الديمقراطية التقدمية”.