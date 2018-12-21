بعد عملية هزت المغرب.. طائرة تقل جثمانَي الضحيتين الغربيتين تغادر إلى كوبنهاغن

المصدر: ا ف ب

انطلقت اليوم الجمعة الطائرة التي تحمل على متنها جثمانَي الشابتين الإسكندينافيتين، اللتين قتلتا جنوب المغرب، من مطار الدار البيضاء باتجاه العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وأقلعت الطائرة التي تنقل جثتي الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند، من مطار الدار البيضاء قريبًا من منتصف النهار بالتوقيق المحلي، وفق ما قال ناطق باسم المديرة العامة للأمن العام.

وهزت عملية اغتيال الفتاتين الغربيتين المملكة المغربية، بعد قتلهما بطريقة بشعة على يد متطرفين في جبال الأطلس شمال البلاد، وقد جرى اعتقال أربعة مشتبه بهم، ولا يزالون رهن التحقيقات.