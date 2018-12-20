بعد جدل كبير.. المغرب يكشف حقيقة حصول الرئيس الموريتاني على جواز مغربي

أعرب المغرب، رفضه “بشدة” نشر مواطن موريتاني صور جوازات سفر للمملكة، بزعم أنها تعود للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

جاء ذلك في بيان للخارجية المغربية، الخميس، ردت من خلاله على نشر الموريتاني محمد ولد بوعماتو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور جوازات سفر مغربية يزعم أنها تعود للرئيس الموريتاني وأحد أفراد عائلته.

وقال البيان إن المملكة “ترفض بشدة هذا التجاوز”، واصفًا إياه بـ “الشنيع”.

وأضاف أن “التحريات الأولية مكّنت من تأكيد أن هذه الجوازات المزعومة غير موجودة على مستوى قاعدة بيانات المصالح (الإدارات) المغربية المختصة”.

وأشار البيان إلى أن سلطات المملكة “ستمنع ولد بوعماتو من دخول المغرب، مع الاحتفاظ بحق المتابعات الجنائية التي قد تفتح ضده”.

وأكد أن المملكة “لن تسمح بأي شكل من الأشكال، باستغلال تراب البلاد بغرض المس باستقرار موريتانيا أو استهداف مؤسساتها العليا”.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، “استعداد بلده تطوير العلاقات مع موريتانيا، وتجويدها على مستويات مختلفة، من خلال توسيع وتنويع مجالات التعاون”.

وتشهد العلاقة بين الرباط ونواكشوط التي توصف بالمعقدة، أحيانًا، تباينًا في مواقفهما من بعض القضايا الإقليمية خصوصًا فيما يتعلق بملف إقليم الصحراء.