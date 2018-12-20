الجزائر ترفض دفن جثة منفذ هجوم “ستراسبورغ” على أراضيها

قالت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، إنها ترفض مسعى والد “الشريف شيخات” منفذ هجوم ستراسبورغ في فرنسا، لدفن ابنه على أراضيها.

وباشر والد الانتحاري الجزائري البالغ من العمر 29 عامًا، مساعي نقل جثة ابنه من مصالح بلدية ستراسبورغ الفرنسية، إلى الأراضي الجزائرية رغم ولادته شرقي فرنسا وعيشه هناك.

ونقل موقع “كل شيء عن الجزائر” المحلي عن مصدر حكومي، تأكيده أن الحكومة الجزائرية “ترفض بشدة التواصل مع عائلة الانتحاري المتهم بتنفيذ هجوم ستراسبورغ، في شأن دفنه بالجزائر لأن العقيدة الوطنية تعني أن شيخات قد قطع علاقته بوطنه الأم لمجرد ارتكابه جُرمًا إرهابيًا”.

وقتل شريف شيخات في الـ13 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمنطقة “نويدورف ميناو” عقب عملية للشرطة الفرنسية، ضمن تداعيات مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في سوق هدايا عيد الميلاد.

وظل “شيخات” طيلة حياته عاطلًا عن العمل بحسب ما بيّنته تحقيقات الأمن الفرنسي، وواجه أحكامًا بالسجن 27 مرة في فرنسا وسويسرا وألمانيا، حيث توبع بقضايا عنف وسطو مسلح.