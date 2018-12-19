المغرب.. قاتل السائحتين الغربيتين ينتمي لجماعة متطرفة‎ (صور)

قال الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الأربعاء، إنه في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل سائحتين أجنبيتين بضواحي مدينة مراكش، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، والذي ينتمي لجماعة متطرفة.

وذكر بيان للوكيل العام للملك أنه تم أيضًا التعرف إلى هوية باقي المشتبه فيهم، والذين يجري البحث عنهم من أجل توقيفهم.

وأضاف البيان ذاته، أن البحث جار من أجل التأكد من صحة شريط الفيديو الذي يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين.

وخلص إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث في الوقت المناسب.

ونشر موقع “هسبرس” المغربي صورًا، قال إنها للمشتبه بهم في مقتل السائحتين، مبينًا أنهم أشخاص معروفون، يقطنون في أحياء هامشية بمدينة مراكش، ويمتهنون مهنًا بسيطة.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت قبل يومين العثور على جثتي السائحتين وعلى رقبتيهما آثار عنف بسبب أداة قطع.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية، تعليمات صارمة للسلطات، تهدف إلى توقيف نشاط تسلق الجبال بإقليم الحوز في ضواحي مراكش، بعد مقتل السائحتين الغربيتين.

ويعتبر إقليم الحوز محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا، في حين تجذب هذه المنطقة سنويًا آلاف السياح الأجانب من مرتادي الرياضات الجبلية وفق إحصاءات رسمية.