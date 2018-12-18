المغرب يعتقل مشتبهًا به بعد مقتل سائحتين أجنبيتين جنوب البلاد

المصدر: ا ف ب

أوقفت السلطات المغربية، الثلاثاء، مشتبهًا به في مراكش؛ بعد مقتل سائحتين اسكندينافيتين، جنوب المغرب.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن “المحققين يبحثون عن مشتبه بهم آخرين حاليًا، بعد العثور الإثنين، على جثتي السائحتين، دنماركية ونروجية، على بعد 10 كلم من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير”.

وكانت السلطات المغربية أعلنت الإثنين، أنه “تم العثور على جثتي المرأتين وعلى رقبتيهما آثار عنف بسبب أداة قطع”.

وأبلغت السلطات عائلتي الضحيتين في بلديهما.

ونقلت صحيفة “بي تي” الدنماركية عن هيل بيترسن والدة الضحية الدنماركية لويزا فيتسراغر جيسبرسن (24 عامًا) أن ابنتها “طعنت في رقبتها”.

وقالت والدة الضحية إن العائلة نصحتها بعدم التوجه إلى المغرب “بسبب الوضع الفوضوي”. وبحسب المعلومات على صفحتها على فيسبوك فإن لويزا كانت تدرس في النروج لكي تكون مرشدة سياحية وكانت تهوى المغامرات.

والضحية الأخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، بحسب وسائل الإعلام المغربية.

وفرض طوق أمني كبير في منطقة إمليل بعد العثور على الجثتين، وتم تعليق جولات التسلق في هذه المنطقة الجبلية السياحية، بحسب وسائل الإعلام المغربية.

وتعتبر قرية إمليل محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا.