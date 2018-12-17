مقتل سائحتين غربيتين بطريقة “بشعة” في المغرب

عثرت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، على سائحتين غربيتين في نواحي مدينة مراكش المغربية، تم قتلهما بطريقة بشعة، وقطعت أطرافهما وفصل رأساهما عن جسديهما.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن السلطات المحلية بإقليم الحوز، عثرث صباح الإثنين، على جثتي سائحتين أجنبيتين، إحداهما من جنسية نرويجية وأخرى دنماركية، تحملان آثار عنف على مستوى العنق باستعمال السلاح الأبيض، حيث تم ذبحهما وفصل رأسيهما عن جسديهما.

وقالت مصادر بالمنطقة، إن مسرح الحادثة يعرف توافد عدد مهم من السياح، خاصة عشاق المغامرة الجبلية؛ نظرًا لطبيعة المنطقة، لكنها تفتقر إلى الحراسة.

وأشار المصدر ذاته، إلى احتمال تعرضهما للاغتصاب، فيما فتحت السلطات المختصة بحثًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث النادر في المغرب.