محتجون تونسيون يغلقون معبرًا حدوديًا مع الجزائر

هاجم محتجون تونسيون، مساء اليوم الأحد، معبرًا حدوديًا بريًا يربط بين تونس والجزائر، ما دفع سلطات الدولتين إلى إغلاقه مؤقتًا.

وأغلق عشرات التونسيين الطريق الرابطة بين المعبرين الحدوديين الجزائري والتونسي في منطقة “بوشبكة”، وسط غرب تونس، كما ألقوا الحجارة على عدد من رجال شرطة الحدود الجزائرية احتجاجًا على إيقاف الأخيرة لشخصين بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وأدَّت الاحتجاجات إلى شلل كامل في حركة مرور العربات من الجانبين وهو ما أثار استياء المسافرين.

ويمثل معبر “بوشبكة” أحد 9 معابر حدودية تربط البلدين الجارين، تمثل شريانًا رئيسًا لتموين سكان المحافظات الحدوديّة من الجانبين.