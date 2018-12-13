احتجاجًا على الضرائب.. محامون تونسيون يقتحمون ساحة الحكومة (صور)

اقتحم مئات المحامين التونسيين، اليوم الخميس، ساحة الحكومة التونسية بالعاصمة، احتجاجًا على إجراءات ضريبية جديدة، فرضتها الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2019.

وقام المشاركون في مسيرة المحامين واتحاد أصحاب المهن الحرة بتونس، باقتحام الحواجز الأمنية ودخلوا ساحة الحكومة، بعد التحام المتظاهرين بالقوات الأمنية المنتشرة؛ لحماية مقر الحكومة التونسية.

وكان مئات المحامين والممثلين لقطاعات اتحاد المهن الحرة، قد بدأوا صباح اليوم الخميس، مسيرة حاشدة من أمام “قصر العدالة” باتّجاه مقرّ الحكومة التونسية بالعاصمة، في مسيرة مندّدة بتوظيف “أداءات” جديدة على المهن الحرّة.

وقال عميد المحامين التونسيين، عامر المحرزي لـ “إرم نيوز” إنّ هيئة المحامين واتحاد المهن الحرّة، ترفض بشدّة توظيف ضرائب جديدة على المهن الحرّة والامتناع عن تطبيق الفصل المتعلق برفع “السر المهني”.

ووصف عامر المحرزي الإجراء بـ “الظالم”، مؤكّدًا أن قطاع المحاماة يستعدّ لتحركات احتجاجية جديدة لـ”إسقاط” الفصل المتعلّق بـ “السرّ المهني”.

من جهته، جدّد عميد المحامين عامر المحرزي، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس، بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رفض الهيئة الوطنية للمحامين الفصل 33 من قانون المالية.

وكان وزير المالية التونسي رضا شلغوم، قد نفى رفع السر المهني في علاقة بنشاط المحامين، موضحًا أن ما تم رفعه وفق الإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2019 يشمل الأنشطة الأخرى الخارجة عن المهنة الأصلية، ”وفق المعمول به دوليًا”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن هيئة المحامين التونسية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنة قانونية للطعن في دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019، الذي صادق عليه البرلمان التونسي الإثنين الماضي.