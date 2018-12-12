أصيب بمحاولة اغتيال الشهر الماضي.. إعلان وفاة مدير أمن طرابلس في روما

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة مديرها السابق، العميد صلاح الدين السموعي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيطالية روما متأثرًا بإصابته في عملية اغتيال تعرض لها الشهر الماضي، في العاصمة الليبية.

وقالت المديرية في بيان: “تنعى مديرية أمن طرابلس العميد/ صلاح الدين السموعي الذي توفاه الأجل اليوم، بعد حادث إطلاق نار تعرض له في الفترة الماضية، ونقل على إثره للعلاج في الخارج، ومن ثم توفاه الأجل هناك ، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكان مدير أمن طرابلس السابق تعرض لمحاولة اغتيال أمام منزله في منطقة خلة الفرجان بالعاصمة طرابلس، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة، ومن ثم إلى روما لاستكمال علاجه.