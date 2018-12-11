وزير الخارجية بحكومة الوفاق ينفي علمه بلقاء مرتقب بين السراج وحفتر

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، إن الوزارة “لا علم لها بأيّ لقاء مرتقب” بين رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سيالة في طرابلس، الثلاثاء، وتحدث خلاله عن نتائج زيارات خارجية أجراها السراج، قبل أيام، والتقى خلالها مسؤولين دوليين.

ونفي الوزير الليبي جاء تعقيبًا على ما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية من أنه من المرجح أن يجتمع السراج، وحفتر، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في بروكسل صباح بعد غدٍ الخميس.

وذكر “أوكيي ديلاغويرا”، وهو موقع إخباري إيطالي متخصص في شؤون الدفاع، أن اللقاء إذا تم سيكون برعاية إيطالية أوروبية، وفي اليوم نفسه الذي تُعقد فيه القمة الأوروبية عصرًا.

وخلال زيارة غير معلنة مسبقًا، التقى حفتر مع كونتي، في روما الخميس الماضي، في إطار “متابعة مؤتمر باليرمو الخاص بليبيا”، بحسب الرئاسة الإيطالية.

وأوصى هذا المؤتمر الدولي، الشهر الماضي، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا ربيع 2019.

ويأمل المجتمع الدولي أن تقود الانتخابات إلى معالجة الوضع في البلد الغني بالنفط، الذي يعاني من اقتتال بين كيانات مسلحة.

ويعود اللقاء الأخير بين السراج وحفتر إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على هامش مؤتمر باليرمو، وظهرا خلاله وهما يتصافحان في حضور كونتي، من دون الإفصاح عما دار بينهما.

أما أول لقاء يجمعهما بشكل رسمي وعلني فكان في أبوظبي، يوم 2 مايو/ أيار 2017، وتفاهما آنذاك على عدد من النقاط، وظهرا وهما يبتسمان، ما دفع الليبيين إلى تفاؤل لم يدم طويلًا.