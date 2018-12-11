المغرب يطيح بخلية خططت لاستهداف “مواقع حيوية‎‎”

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الثلاثاء، تفكيكها “خلية إرهابية”، يشتبه في أنها موالية لتنظيم داعش، بمدينة القنيطرة شمالي المملكة.

وقالت الوزارة في بيان إنه “في إطار العمليات الاستباقية للتصدي للتهديدات الإرهابية، تمكَّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفَّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش، الثلاثاء”.

وأشار البيان إلى أن الخلية “تتكون من 3 عناصر، تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، ينشطون بالقنيطرة وخططوا لاستهداف مواقع حيوية”.

وذكرت التحقيقات الأولية، أن “المشتبه فيهم انخرطوا في أعمال الإشادة والدعاية لفائدة داعش، بالموازاة مع التحريض على ارتكاب هجمات في المملكة، تماشيًا مع الأجندة التخريبية لتنظيم داعش”، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن “أحد الموقوفين حاول الالتحاق بصفوف داعش، سواء بالساحة السورية-العراقية، أو بفصائله الناشطة بغرب أفريقيا، قبل أن يقرّر القيام بعملية نوعية بالمغرب، بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية”.

وتابع أنه “سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم، وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

وفككت السلطات المغربية أكثر من 160 خلية منذ التفجيرات التي وقعت في مدينة الدار البيضاء عام 2003.