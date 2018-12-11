الجيش الليبي يعلن الاستنفار في الهلال النفطي

أعلنت وحدات الجيش الوطني الليبي الاستنفار في مناطق الهلال النفطي إثر ورود معلومات استخبارية عن تحشدات لمجموعات إرهابية غرب وجنوب الموانئ النفطية.

وأكد مصدر عسكري لـ ” إرم نيوز” أن آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق، أصدر أوامره بمتابعة تحركات عناصر تنظيم داعش وتنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي وفلول آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران التي تم رصدها في مناطق غرب الموانيء النفطية.

وتضمنت حالة الاستنفار عودة كتيبة طارق بن زياد بقيادة الرائد عمر امراجع المقرحي إلى مناطق انتشارها في الهلال النفطي بعد انتهاء مهمة لها في بنغازي واقامة بوابات عسكرية في منطقة راس لانوف وتسيير دوريات مقاتلة مكثفة لرصد أية تحركات معادية.

يشار إلى أن الهلال النفطي تعرض إلى هجوم من مليشيات الجضران وسرايا الدفاع عن بنغازي في شهر حزيران / يونيو الماضي، لكن الجيش الليبي شن هجوما معاكسا أدى إلى هروب المليشيات بعد أيام من سيطرتها على الموانيء النفطية وكبدها خسائر في الأرواح والمعدات .