ميركل تتجول في أسواق مراكش (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي تتجول بأحد الأسواق العتيقة بمدينة مراكش.

وتفاعلت ميركل مع المواطنين الذين رحبوا بها وسط سوق “السمارين” الشعبي بالمدينة “الحمراء”.

وزارت المستشارة الألمانية أيضا ساحة “جامع الفنا” وأسواقها المكتظة، وسط حراسة أمنية مشدّدة.

ووصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء يوم الأحد، إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة بمدينة مراكش، والذي ينطلق اليوم الاثنين.

وستلقي ميركل كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتصديق على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المثير للجدل.