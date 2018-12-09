ليبيا.. هجوم مسلح يدمر 4 آبار من النهر الصناعي

هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الحقل الغربي بجهاز النهر الصناعي‬⁩ بمنظومة الحساونة سهل الجفارة ودمرت أجهزته بشكل شبه كامل.

وقالت صفحة إدارة الجهاز على موقع فيسبوك مساء الأحد إن الهجوم أدى إلى تخريب وسرقة معدات 4 آبار، مشيرة إلى أن عدد الآبار المدمرة والخارجة عن الخدمة أصبح 92 بئرًا.

ونبهت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسة ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة.

وناشدت إدارة النهر الصناعي السلطات التشريعية والتنفيذية في مرات عدة، لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي، منبهة إلى خطورة هذه الاعتداءات التي ستكون سببًا في إيقاف الإمداد المائي لتلك المدن.