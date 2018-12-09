مجموعة موالية لـ”داعش” تعدم 5 عسكريين ليبيين

أعدمت جماعة مرتبطة بتنظيم داعش المتشدد، 5 عسكريين ليبيين اختطفوا من بلدة الفقهاء التابعة لمنطقة الجفرة جنوب غربي البلاد، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد عميد بلدية “الفقهاء” عثمان حسونة، اليوم الأحد، نبأ الإعدام خلال تصريح لقناة محلية قال فيه إنّ الجماعة المتشددة “أعدمت 5 أشخاص من ضمن 10 اختطفتهم من البلدة”، لكنه لم يعط تفاصيل حول عملية التصفية ولا أسماء المقتولين.

بدورها أكدت مصادر أمنية أنّ “الذين تمت تصفيتهم جميعهم من العناصر الأمنية والعسكرية، وهم: حميد احميدة صالح، وحميد إبراهيم ساسي، وعبد الكافي أحمد عبد الكافي، ومحمد حسن يوسف، وأحمد علي يحيى”.

يذكر أنّ الجماعة المتشددة هاجمت قرية الفقهاء يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث قال المجلس المحلي لمنطقة الجفرة حينها، إنّ “الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص من بينهم ابن رئيس الفرع البلدي للفقهاء”.