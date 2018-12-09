المغرب يعلن ضبط طن من الكوكايين

ضبطت السلطات المغربية، السبت، كمية ضخمة من مخدر الكوكايين تزيد عن الطن، وأوقفت 7 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدر بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع لوزارة الداخلية)، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، إن “إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن حجز شاحنة مسجلة محملة بثلاثين رزمة من مخدر الكوكايين العالي التركيز، وزنها الإجمالي حوالي طن وأربع كيلوغرامات”.

وأضاف المكتب أنه “تم ضبط زورقين مطاطيين، وجهاز لتحديد المواقع بالإحداثيات، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما موصولة بمقطورة”.

وأفاد بأنه “جرى توقيف المدبر الرئيسي لهذه العملية وستة من مساهمين ومشاركين آخرين، من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات”.

وحسب البيان، فإن “المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشحنات المضبوطة من مخدر الكوكايين تم تهريبها بحرا من إحدى دول أمريكا اللاتينية بواسطة سفينة تجارية، قبل أن يتم تفريغها في عرض المياه الإقليمية للمملكة”.

وأشار إلى أنه “تم نقل الشحنة بعد ذلك على متن باخرة للصيد الساحلي في اتجاه سواحل مدينة الجديدة (شمال) كمرحلة أولى، ثم شحنها في اتجاه الشاطئ المقابل لغابة “بونعايم” (قريب من مدينة الدار البيضاء/شمال) بواسطة زوارق مطاطية، ونقلها بعد ذلك برا على متن شاحنة لنقل الخضروات”.