غوتيريس يدعو المغرب و”البوليساريو” إلى حضور مفاوضات جنيف دون شروط مسبقة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، المغرب وجبهة البوليساريو، وجميع أطراف نزاع الصحراء الغربية، إلى حضور مفاوضات جنيف، “بحسن نية ودون شروط مسبقة”.

وتنطلق يومي 5 و6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مفاوضات جنيف حول الصحراء الغربية، والتي ستجمع ولأول مرة كافة أطراف النزاع؛ بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع القائم منذ نحو 42 عامًا، بين المغرب وجبهة “البوليساريو” التي تطالب باستقلال الصحراء.

ورحب غوتيريس، في بيان، بقرار المغرب و”البوليساريو” والجزائر وموريتانيا قبول دعوة مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، للمشاركة في هذه المفاوضات، معلنًا دعمه الثابت لمبعوثه الشخصي كورست كولر، ولجهوده الرامية إلى إعادة إطلاق عملية التفاوض.

ويأمل مراقبون بأن يتمكن هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، من بعث روح جديدة في المفاوضات السياسية المتعثرة بين أطراف النزاع منذ نحو 10 سنوات.

وتصر الرباط على حضور مفاوضات جنيف التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كولر، بناءً على مجموعة من المبادئ.

وقبل أسابيع، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في لقاء صحفي بالعاصمة الرباط، غداة اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2440 حول الصحراء الغربية، أن هذه المبادئ سبق وأن حددها الخطاب الملكي الأخير لذكرى “المسيرة الخضراء”، وتتمثل في أنه “لا حل لقضية الصحراء خارج مبادرة الحكم الذاتي، ولا مظلة لهذه القضية غير مظلة الأمم المتحدة، والجزائر هي طرف رئيسي في الملف، ولا نقاش للأمور الهامشية”.

وتعد مشكلة الصحراء الغربية واحدة من أكثر مشكلات تقرير المصير تعقيدًا واستعصاءً على محاولات الحل، ولم تفضِ المساعي الدولية إلى تسوية حقيقية، وذلك نتيجة لطبيعة التعقيدات المرتبطة بالملف.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.